Жанмонно назвала схожість між біатлоном і петанком

Французька біатлоністка Лу Жанмонно розповіла, як проходить її відпустка. Вона зізналася, що у вільний час займається петанком.

Про це спортсменка сказала у коментарі для Ski-nordique.net.

"На серйозному рівні між петанком і біатлоном є схожість: точність, концентрація, як при стрільбі. Але на моєму рівні нічого спільного, я в петанк граю жахливо", – сказала Жанмонно.

У сезоні 2024/25 француженка стала володаркою малого кришталевого глобусу гонок переслідування. Лу також отримала нагороду за виступи в індивідуальних гонках.

26-річна Жанмонно має 4 золоті медалі чемпіонатів світу в Ново-Место та Ленцерхайде. Біатлоністка могла здобути Великий кришталевий глобус, але під час останньої гонки сезону зазнала прикрого падіння.

Петанк (фр. pétanque) – один з різновидів боулзу, метою якого є, стоячи всередині кола (обома ногами торкаючись землі), кинути порожнисті металеві кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі