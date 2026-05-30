Зірка біатлону перенесла операцію на очах

Зіркова французька біатлоністка Лу Жанмонно перенесла операцію на очах.

Про це повідомляє NordicMag.

З дитинства Жанмонно страждає від астигматизму та міопатії, через що їй доводилося носити контактні лінзи. Це створювало суттєвий дискомфорт під час змагань. Хірургічне втручання, яке було проведене 28 травня, дозволить спортсменці відмовитись від контактних лінз.

"Я більше не могла терпіти свої контактні лінзи. На змаганнях, особливо за нічного освітлення, вони створювали мені чимало проблем. Більше не хочу їх носити. Звісно, це стрес, бо очі дуже важливі для біатлоніста. Проте рішення вже ухвалене", – заявила спортсменка.

Нагадаємо, минулий сезон став найуспішнішим у кар'єрі Жанмонно. Вона стала чемпіонкою Кубку світу та завоювала два олімпійських золота в естафетних гонках.