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Жанмонно виграла другий малий кришталевий глобус цього сезону

Олексій Погорелов — 22 березня 2025, 17:37
Лу Жанмонно
Лу Жанмонно
Nordic Focus Photo Agency

Французька біатлоністка Лу Жанмонно стала володаркою малого кришталевого глобусу гонок переслідування Кубку світу-2024/25.

Сьогодні, 22 березня, 26-річна спортсменка виграла гонку переслідування останнього етапу сезону, який проходить в Голменколлені. Це дозволило їй виграти малий кришталевий глобус персьюту, який став для неї першим у кар'єрі.

Топ-5 гонок переслідування Кубку світу-2024/25

  1. Лу Жанмонно (Франція) – 438 очок
  2. Жюлья Сімон (Франція) – 343
  3. Франциска Пройсс (Німеччина) – 319
  4. Жанні Рішар (Франція) – 245
  5. Осеан Мішлон (Франція) – 238

Для Жанмонно це вже другий малий кришталевий глобус цього сезону. Раніше вона отримала нагороду за виступи в індивідуальних гонках.

Серед українок найкращою в гонках переслідування стала Юлія Джима, яка зі 103 очками посіла 22 місце. Іншою українкою, яка заробила бали в персьюті, стала Христина Дмитренко (30 місце, 76 очок).

Зазначимо, що завтра, 23 березня, під час жіночого масстарту Лу Жанмонно та Франциска Пройсс змагатимуться за право виграти Великий кришталевий глобус сезону-2024/25.

Нагадаємо, що сьогодні визначився володар чоловічого Великого кришталевого глобусу. Стурла Легрейд виграв за одну гонку дві нагороди, відібравши їх у Йоганнеса Бо.

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