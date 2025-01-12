Шахтар – ЦСКА Софія: онлайн відеотрансляція товариського матчу

У середу, 15 січня, донецький Шахтар у межах навчально-тренувального збору в Туреччині проведе товариський матч проти болгарського ЦСКА з Софії.

Контрольна гра, яка стане для "помаранчево-чорних" другою на зимових закордонних зборах, розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Шахтарем, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

Нагадаємо, в першому спарингу на зимових зборах Шахтар із голами Степаненка та Кевіна зіграв унічию з хорватським Динамо Загреб.