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Шахтар – ЦСКА Софія: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Денис Шаховець — 12 січня 2025, 16:10
Шахтар – ЦСКА Софія: онлайн відеотрансляція товариського матчу
ФК Шахтар Донецьк

У середу, 15 січня, донецький Шахтар у межах навчально-тренувального збору в Туреччині проведе товариський матч проти болгарського ЦСКА з Софії.

Контрольна гра, яка стане для "помаранчево-чорних" другою на зимових закордонних зборах, розпочнеться о 12:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану Шахтарем, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

Нагадаємо, в першому спарингу на зимових зборах Шахтар із голами Степаненка та Кевіна зіграв унічию з хорватським Динамо Загреб.

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