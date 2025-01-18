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Полісся – Лехія: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Денис Шаховець — 18 січня 2025, 14:00
Полісся – Лехія: онлайн відеотрансляція товариського матчу
ФК Полісся

У суботу, 18 січня, житомирське Полісся в межах навчально-тренувального збору в Туреччині проведе товариський матч проти польської Лехії.

Контрольна гра, яка стане для "вовків" першою на зимових закордонних зборах, розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану житомирським Поліссям, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

Нагадаємо, раніше Полісся оголосило про підписання вихованця академії Шахтаря.

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