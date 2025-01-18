Полісся – Лехія: онлайн відеотрансляція товариського матчу
ФК Полісся
У суботу, 18 січня, житомирське Полісся в межах навчально-тренувального збору в Туреччині проведе товариський матч проти польської Лехії.
Контрольна гра, яка стане для "вовків" першою на зимових закордонних зборах, розпочнеться о 14:00 за київським часом.
Дивіться відеотрансляцію, організовану житомирським Поліссям, у прямому етері на сайті "Чемпіон".
Нагадаємо, раніше Полісся оголосило про підписання вихованця академії Шахтаря.