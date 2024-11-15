Шушен-2024. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція

У суботу, 16 листопада, у Шушені в межах відкритої першості Норвегії з біатлону відбудуться спринтерські гонки.

У чоловічому спринті під номером 88 виступить капітан збірної України Дмитро Підручний.

Дивіться пряму трансляцію чоловічого спринту у прямому етері на Чемпіоні. Початок о 13:15 за київським часом.

У цей же час у шведському Ідре в межах відкритого чемпіонату Швеції проходитиме жіноча коротка індивідуальна гонка за участі дев'яти українських біатлоністок.