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Шушен-2024. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 15 листопада 2024, 21:05
Шушен-2024. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція
Дмитро Підручний
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У суботу, 16 листопада, у Шушені в межах відкритої першості Норвегії з біатлону відбудуться спринтерські гонки.

У чоловічому спринті під номером 88 виступить капітан збірної України Дмитро Підручний.

Дивіться пряму трансляцію чоловічого спринту у прямому етері на Чемпіоні. Початок о 13:15 за київським часом.

У цей же час у шведському Ідре в межах відкритого чемпіонату Швеції проходитиме жіноча коротка індивідуальна гонка за участі дев'яти українських біатлоністок.

LIVE трансляція Дмитро Підручний Пряма трансляція

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