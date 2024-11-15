Відкритий чемпіонат Швеції. Жіноча індивідуальна гонка. Онлайн-трансляція

У суботу, 16 листопада, в Ідре в межах відкритої першості Швеції відбудеться жіноча коротка індивідуальна гонка.

У цій гонці виступлять одразу 9 українок: Ксенія Приходько, Лілія Стеблина, Дарина Чалик, Олена Городна, Надія Бєлкіна, Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос та Христина Дмитренко.

Дивіться пряму трансляцію гонки на 12,5 кілометрів у прямому етері на Чемпіоні. Початок о 13:15 за київським часом.