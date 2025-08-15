Українська правда
Влучність – майже 100 відсотків: Меркушина-молодша розповіла про підготовку до олімпійського сезону

Денис Шаховець — 15 серпня 2025, 12:30
Олександра Меркушина
Фото Дениса Шаховця

Біатлоністка національної збірної України Олександра Меркушина розповіла про особливості підготовки до олімпійського сезону під час тренувального збору у Швеції.

20-річна атлетка в соцмережах поділилася детальним відео-описом тренувального дня.

Олександра Меркушина розповіла про спеціальний зимовий сніжний тунель, в якому тренується разом з командою. Також відзначила вдалу стрільбу – з 60 пострілів лише два були неточними. Крім того, біатлоністка сказала, що їй вдалися спринтерські відрізки.

Нагадаємо, Олександра Меркушина готується до олімпійського сезону в складі команди "А".

Біатлоністка здобула золоту медаль на Всесвітній Універсіаді 2025 в італійському Турині. Також вона завоювала бронзову нагороду на юнацькому чемпіонаті світу 2025 у шведському Естерсунді.

Нещодавно Міжнародний біатлонний союз оголосив про початок співпраці з Олександрою Меркушиною. Біатлоністка відповідатиме за просування гендерної рівності та інклюзивності в біатлоні.

Раніше про підготовку до сезону також розповідала біатлоністка національної збірної Олена Городна.

