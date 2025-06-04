Олександра Меркушина – нова амбасадорка IBU

Міжнародний біатлонний союз оголосив про початок співпраці з українською спортсменкою Олександрою Меркушиною.

Про це повідомила пресслужба IBU.

Біатлоністка відповідатиме за просування гендерної рівності та інклюзивності в біатлоні.

Зазначимо, що загалом амбасадори проводять освітні заходи, спілкуються зі спортсменами та вболівальниками, просувають ініціативи IBU у своїх країнах та консультують керівництво союзу.

Цікаво, що у програмі 2023-2025 років Україну представляла сестра біатлоністки – Анастасія.

20-річна Меркушина у 2024 році стала переможницею чемпіонату світу серед юніорів, вигравши золото масстарту.

Навесні 2025-го Олександра виграла суперспринт чемпіонату України з біатлону.