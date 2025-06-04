Олександра Меркушина – нова амбасадорка IBU
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua.
Міжнародний біатлонний союз оголосив про початок співпраці з українською спортсменкою Олександрою Меркушиною.
Про це повідомила пресслужба IBU.
Біатлоністка відповідатиме за просування гендерної рівності та інклюзивності в біатлоні.
Зазначимо, що загалом амбасадори проводять освітні заходи, спілкуються зі спортсменами та вболівальниками, просувають ініціативи IBU у своїх країнах та консультують керівництво союзу.
Цікаво, що у програмі 2023-2025 років Україну представляла сестра біатлоністки – Анастасія.
20-річна Меркушина у 2024 році стала переможницею чемпіонату світу серед юніорів, вигравши золото масстарту.
Навесні 2025-го Олександра виграла суперспринт чемпіонату України з біатлону.