Олександра Меркушина: Дуже радію, що батькове плече поруч в такі моменти

Українська біатлоністка Олександра Меркушина відреагувала на здобуття срібної медалі в індивідуальній гонці юніорського чемпіонату світу.

21-річна спортсменка зробила публікацію в своєму Instagram.

Олександра розділила виграш медалі разом з батьком, Олегом Меркушиним, який є особистим тренером своїх доньок.

"П'ята медаль на юніорських чемпіонатах світу. Рада розділити цей день з найріднішими, дуже радію, що батькове плече поруч в такі моменти. Ми гарно попрацювали цього року, і тепер святкуємо разом. Дякую всім, хто підтримував і радіє сьогодні зі мною!" – написала Меркушина.

Нагадаємо, що в медальній скарбничці збірної України вже три медалі на світовій першості в німецькому Арбері.

Окрім Меркушиної, в індивідуальних гонках у віковій категорії U-19 Тарас Тарасюк став срібним призером, а Вікторія Хвостенко виборола "бронзу".