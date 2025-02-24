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Стрьомсгейм: Вчора я став чемпіоном світу, а сьогодні мої думки знову про Україну

Денис Шаховець — 24 лютого 2025, 15:25
Стрьомсгейм: Вчора я став чемпіоном світу, а сьогодні мої думки знову про Україну
Ендре Стрьомсгейм
Instagram

Новоспечений чемпіон світу в масстарті Ендре Стрьомсгейм підтримав український народ у третю річницю повномасштабного воєнного вторгнення Росії.

27-річний біатлоніст присвятив нашій країні пост на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора я став чемпіоном світу, а сьогодні мої думки знову про Україну. У цей день виповнилося три роки з моменту початку повномаштабного вторгнення.

Останні тижні в Ленцерґайде Європа мала біатлонне свято, і я сподіваюсь, що Європа і надалі буде міцно стояти разом з Україною, а Норвегія збільшить підтримку!

Слава Україні! Слава Героям!", – написав Стрьомсгейм.

Нагадаємо, напередодні Эндре Стрьомсгейм виграв гонку з масовим стартом на чемпіонаті світу 2025. Для нього це перша в кар'єрі медаль на головному старті сезону.

війна Ендре Стрьомсгейм

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