Стрьомсгейм: Вчора я став чемпіоном світу, а сьогодні мої думки знову про Україну

Новоспечений чемпіон світу в масстарті Ендре Стрьомсгейм підтримав український народ у третю річницю повномасштабного воєнного вторгнення Росії.

27-річний біатлоніст присвятив нашій країні пост на своїй сторінці в Instagram.

"Вчора я став чемпіоном світу, а сьогодні мої думки знову про Україну. У цей день виповнилося три роки з моменту початку повномаштабного вторгнення.

Останні тижні в Ленцерґайде Європа мала біатлонне свято, і я сподіваюсь, що Європа і надалі буде міцно стояти разом з Україною, а Норвегія збільшить підтримку!

Слава Україні! Слава Героям!", – написав Стрьомсгейм.