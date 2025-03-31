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Не біатлоном єдиним. У Нове-Мєсто провели неординарні перегони

Денис Шаховець — 31 березня 2025, 12:46
Не біатлоном єдиним. У Нове-Мєсто провели неординарні перегони
Facebook Nove Mesto na Morave

Відоме у світі біатлону чеське місто Нове-Мєсто-на-Мораве славиться не лише проведенням етапів Кубку світу та чемпіонатів світу з біатлону.

Facebook Nove Mesto na Morave

Днями тут провели кролячі перегони Rabbit Hop, на змагання з’їхались найсильніші учасники у цьому виді спорту.

Facebook Nove Mesto na Morave

Раніше мер міста Міхал Шмарда в інтерв’ю "Чемпіону" розповідав про те, що в Нове-Мєсто намагаються проводити якомога більша різноманітних подій, а сама біатлонна арена намагається заробляти кошти на утримання шляхом своєї мультифукціональності.

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Нагадаємо, у 2024 році в Нове-Мєсто відбувся чемпіонат світу з біатлону, а в березні цього року – етап Кубку світу.

Зазначимо, в сезоні 2025/2026 Нове-Мєсто прийматиме етап Кубку світу в січні, а не в березні. Такі зміни до календаря внесли через те, що традиційна січнева локація італійський Антгольц-Антерсельва прийматиме змагання зимової Олімпіади-2026.

Нове Место

Нове Место

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