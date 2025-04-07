Фійон Майє розповів, скільки ще триватиме його кар’єра

Зірковий біатлоніст Кентен Фійон Майє заявив, що, найімовірніше, продовжить виступи щонайменше до завершення сезону-2026/27.

32-річного французького спортсмена цитує Ski Nordique.

"Мені доведеться продовжити змагатися після сезону-2025/26, якщо я хочу стати чемпіоном світу в особистій гонці. Якщо вдасться виправити помилки у стрільбі та зберегти хорошу фізичну форму, то з великою ймовірністю я залишуся у спорті й після Ігор-2026.

У дитинстві я мріяв стати найкращим біатлоністом у світі. Не просто виграти олімпійську медаль, а домінувати у своєму виді спорту. Саме тому після Олімпіади я задумався про мотивацію на майбутнє. Але я обожнюю перемагати, обожнюю спорт і змагання", – заявив біатлоніст.