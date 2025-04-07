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Фійон Майє розповів, скільки ще триватиме його кар’єра

Олег Дідух — 7 квітня 2025, 21:11
Фійон Майє розповів, скільки ще триватиме його кар’єра
Кентен Фійон Майє
Marika Godin

Зірковий біатлоніст Кентен Фійон Майє заявив, що, найімовірніше, продовжить виступи щонайменше до завершення сезону-2026/27.

32-річного французького спортсмена цитує Ski Nordique.

"Мені доведеться продовжити змагатися після сезону-2025/26, якщо я хочу стати чемпіоном світу в особистій гонці. Якщо вдасться виправити помилки у стрільбі та зберегти хорошу фізичну форму, то з великою ймовірністю я залишуся у спорті й після Ігор-2026.

У дитинстві я мріяв стати найкращим біатлоністом у світі. Не просто виграти олімпійську медаль, а домінувати у своєму виді спорту. Саме тому після Олімпіади я задумався про мотивацію на майбутнє. Але я обожнюю перемагати, обожнюю спорт і змагання", – заявив біатлоніст.

Нагадаємо, Фійон Майє має у своїй колекції 6 золотих нагород чемпіонатів світу, проте всі – в командних видах програми. На Олімпіадах француз завоював два особистих золота.

Раніше Ліза Віттоцці відновила тренування на лижах після травми спини.

Кентен Фійон-Має Чемпіонат світу з біатлону

Кентен Фійон-Має

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