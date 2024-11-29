Стало відомо, хто від чоловічої збірної бігтиме за Україну в змішаних естафетах у Контіолахті

Тренерка збірної України з біатлону Надія Бєлова назвала склад чоловічої команди на сингл-мікст та класичну змішану естафету на першому етапі Кубку світу.

Про це повідомляє biathlonnews.

В одиночному міксті братиме участь Артем Тищенко, а в класичному міксті – Антон Дудченко та Віталій Мандзин.

Дмитро Підручний стартуватиме в класичній естафеті. Також в класичній естафеті має стартувати Богдан Цимбал.

Перший етап Кубку світу пройде у фінському Контіолахті. Обидві змішані естафети відбудуться 30 листопада. Сингл-мікст розпочнеться о 14:15 за Києвом, а старт класичного міксту запланований на дві з половиною години пізніше.