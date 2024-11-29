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Стало відомо, хто від чоловічої збірної бігтиме за Україну в змішаних естафетах у Контіолахті

Руслан Травкін , Денис Шаховець — 29 листопада 2024, 12:33
Стало відомо, хто від чоловічої збірної бігтиме за Україну в змішаних естафетах у Контіолахті
Надія Бєлова
Biathlon.com.ua

Тренерка збірної України з біатлону Надія Бєлова назвала склад чоловічої команди на сингл-мікст та класичну змішану естафету на першому етапі Кубку світу.

Про це повідомляє biathlonnews.

В одиночному міксті братиме участь Артем Тищенко, а в класичному міксті – Антон Дудченко та Віталій Мандзин.

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Дмитро Підручний стартуватиме в класичній естафеті. Також в класичній естафеті має стартувати Богдан Цимбал.

Перший етап Кубку світу пройде у фінському Контіолахті. Обидві змішані естафети відбудуться 30 листопада. Сингл-мікст розпочнеться о 14:15 за Києвом, а старт класичного міксту запланований на дві з половиною години пізніше.

біатлон Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Артем Тищенко Віталій Мандзин Надія Бєлова

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