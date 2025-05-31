Моє тіло реагує на все не так, як у 25 років: Вірер – про закічення кар'єри

Зірка біатлону Доротея Вірер підтвердила, що після Олімпійських ігор-2026 завершить кар'єру. Вона сказала, що це буде ідеальний момент, адже Ігри проходитимуть в Італії.

Її слова цитує Nordicmag.info.

"Скажімо так, що для завершення моєї кар'єри це буде ідеальний момент, навіть якщо я не виграю жодної медалі.

Цілеспрямованість і мотивація все ще присутні. Я все ще викладаюся на повну, але з роками моє тіло не реагує вже так, як у 25 років.

Ідея повернутися туди, де все почалося – це чудова рік, і це буде чудовою історією. Я не можу дочекатися лютого, коли цей цикл завершиться. Тоді, я сподіваюся, що зможу трохи більше насолоджуватися життям", – сказала Доротея.