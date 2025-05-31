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Моє тіло реагує на все не так, як у 25 років: Вірер – про закічення кар'єри

Руслан Травкін — 31 травня 2025, 21:21
Моє тіло реагує на все не так, як у 25 років: Вірер – про закічення кар'єри
Доротея Вірер
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Зірка біатлону Доротея Вірер підтвердила, що після Олімпійських ігор-2026 завершить кар'єру. Вона сказала, що це буде ідеальний момент, адже Ігри проходитимуть в Італії.

Її слова цитує Nordicmag.info.

"Скажімо так, що для завершення моєї кар'єри це буде ідеальний момент, навіть якщо я не виграю жодної медалі.

Цілеспрямованість і мотивація все ще присутні. Я все ще викладаюся на повну, але з роками моє тіло не реагує вже так, як у 25 років.

Ідея повернутися туди, де все почалося – це чудова рік, і це буде чудовою історією. Я не можу дочекатися лютого, коли цей цикл завершиться. Тоді, я сподіваюся, що зможу трохи більше насолоджуватися життям", – сказала Доротея.

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Біатлонні змагання пройдуть в Антгольц-Антерсельва, яке знаходиться в 11 км від містечка Бруніко, де народилася італійка.

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