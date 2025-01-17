Кубок IBU. Анастасія Меркушина – 15-та в спринті в Брезно-Осрблі

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина показала 15-й результат у спринті на етапі Кубку IBU в словацькому Брезно-Осрблі. Окрім неї, до залікової зони також пробилися Надія Бєлкіна та Валерія Дмитренко, які показали 30-й і 34-й результати відповідно. Оксана Коваленко та Любов Кип’яченкова залишилися без очок.

Перемогу здобула норвежка Марте Йохансен, яка випередила француженку Вольдію Гальмас Полен і свою партнерку по команді Каролін Ердаль.

Підсумкові результати:

1. Марте Кракстад Йохансен (Норвегія) (0+0) 19:53,4

2. Вольдія Ґальмас Полен (Франція) (0+0) +7,6

3. Кароліне Ердаль (Норвегія) (0+2) +26,1

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15. Анастасія Меркушина (Україна) (1+0) +1:16,5

30. Надія Бєлкіна (Україна) (0+2) +2:01,7

34. Валерія Дмитренко (Україна) (2+0) +2:38,2

42. Оксана Коваленко (Україна) (0+1) +3:07,0

46. Любов Кип'яченкова (Україна) (3+2) +3:33,9

Раніше в чоловічому спринті 11-м став Артем Тищенко. Меркушина в індивідуальній гонці в Брезно-Осрблі стала третьою.