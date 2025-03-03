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Чемпіон Біатлон

Меркушина: Дуже неочікуваний п’єдестал

Олег Дідух — 3 березня 2025, 21:06
Меркушина: Дуже неочікуваний п’єдестал
Олександра Меркушина
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Олександра Меркушина прокоментувала завоювання бронзи юніорського чемпіонату світу 2025 року в масстарті-60 серед юніорок.

Спортсменку цитує lb.ua.

"У мене купа емоцій, адже це дуже неочікуваний п'єдестал. Взагалі у мене навіть думки не було про те, що я зможу боротися за нагороду, хоча минулого року я була чемпіонкою в юнацькому масстарті.

Тут дуже сильні суперниці, і тому я навіть не розраховувала бути в трійці кращих. Хотіла попрацювати добре, виходила з думкою про те, що треба викластися наповну", – заявила біатлоністка.

Нагадаємо, медаль Меркушиної-молодшої стала для збірної України першою на поточному юніорському чемпіонаті світу 2025 року, який відбувається в шведському Естерсунді.

Олександра Меркушина ЮЧС-2025 з біатлону

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