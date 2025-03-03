Меркушина: Дуже неочікуваний п’єдестал

Українська біатлоністка Олександра Меркушина прокоментувала завоювання бронзи юніорського чемпіонату світу 2025 року в масстарті-60 серед юніорок.

Спортсменку цитує lb.ua.

"У мене купа емоцій, адже це дуже неочікуваний п'єдестал. Взагалі у мене навіть думки не було про те, що я зможу боротися за нагороду, хоча минулого року я була чемпіонкою в юнацькому масстарті.

Тут дуже сильні суперниці, і тому я навіть не розраховувала бути в трійці кращих. Хотіла попрацювати добре, виходила з думкою про те, що треба викластися наповну", – заявила біатлоністка.