Шестиразовий олімпійський чемпіон: Ми засуджуємо Росію, але й переживаємо за її спортсменів

Руслан Травкін — 11 жовтня 2025, 15:34
Мартен Фуркад
Nordic Focus

Легендарний французький біатлоніст Мартен Фуркад висловився щодо тривалої дискваліфікації, накладеної на російських біатлоністів та лижників, через агресію РФ проти України.

Слова Фуркада цитує Ski-nordique.net.

"Це надзвичайно чутлива тема. Ми живемо в суспільстві, яке більше не терпить компромісів чи нюансів.

Ми рішуче засуджуємо Росію і водночас, що ми страждаємо за цих спортсменів, які не несуть відповідальності за політичний вибір.

Мій обов’язок у МОК – захищати спортсменів. Я роками страждав від того, що бачив, як їх покарали. На їхньому місці покарання за дії лідерів моєї країни було б для мене справжнім спустошенням", – заявив Мартен.

Нагадаємо, 36-річний Фуркад завершив кар’єрі біатлоніста в березні 2020 року. На початку лютого француз відмовився очолити оргкомітет зимових Олімпійських ігор 2030 року.

Фуркад шість разів здобував "золото" Олімпійських ігор. Мартен також 13 разів ставав чемпіоном світу і 7 разів ставав переможцем загального заліку Кубку світу. 

