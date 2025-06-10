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Після паузи – на олімпійську арену. Жіноча збірна України завершила перший закордонний збір

Денис Шаховець — 10 червня 2025, 13:30
Після паузи – на олімпійську арену. Жіноча збірна України завершила перший закордонний збір
Жіноча збірна України з біатлону

Жіноча збірна України з біатлону у вівторок, 10 червня, завершила підготовчий збір в австрійському Рамзау.

В Австрії біатлоністки проводили різнопланові тренування, зокрема, на засніженому високогірному льодовику, а також мали різноманітні функціональні тести щодо фізичної підготовки.

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Відомо, що 20 червня команда вирушить на ще один закордонний тренувальний збір. Цього разу – до італійського Антгольц-Антерсельви. На альпійському високогір’ї команда буде тренуватися до 10 липня.

Нагадаємо, лідерка команди Юлія Джима продовжує тренуватися у "змішаному" форматі. Але частину передсезонної підготовки титулована 34-річна біатлоністка проводитиме разом із командою.

Попередньо, за інформацією "Чемпіона", заплановано провести більше спільних тренувань, ніж минулого року.

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