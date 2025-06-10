Після паузи – на олімпійську арену. Жіноча збірна України завершила перший закордонний збір
Жіноча збірна України з біатлону у вівторок, 10 червня, завершила підготовчий збір в австрійському Рамзау.
В Австрії біатлоністки проводили різнопланові тренування, зокрема, на засніженому високогірному льодовику, а також мали різноманітні функціональні тести щодо фізичної підготовки.
Відомо, що 20 червня команда вирушить на ще один закордонний тренувальний збір. Цього разу – до італійського Антгольц-Антерсельви. На альпійському високогір’ї команда буде тренуватися до 10 липня.
Нагадаємо, лідерка команди Юлія Джима продовжує тренуватися у "змішаному" форматі. Але частину передсезонної підготовки титулована 34-річна біатлоністка проводитиме разом із командою.
Попередньо, за інформацією "Чемпіона", заплановано провести більше спільних тренувань, ніж минулого року.