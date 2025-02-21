Кардинальні зміни. IBU опублікував календар Кубку світу на 2026 – 2030 роки

Став відомий календар Кубку світу з біатлону на наступний олімпійський цикл – з 2026 до 2030 року.

Його опублікувала пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Головна зміна – розірвана класична січнева зв’язка етапів Обергоф – Рупольдинг – Антгольц. Обергоф, який традиційно є проблемним з точки зору погоди, пересунули в календарі на більш пізню стадію сезону: цей німецький етап відбуватиметься наприкінці лютого або на початку березня.

Також IBU відмовився від новорічної паузи в календарі: окрім сезону-2027/28, відтепер спортсмени змагатимуться в новорічний період. При чому, в сезоні-2028/29 у цей відрізок часу відбудуться два поспіль етапи: 28–31 грудня – Поклюка (Словенія), 2–7 січня – Нове Место (Чехія).

У сезонах-2026/27 і 2028/29 у Кубку світу буде 10 етапів замість звичних 9. Також зазначимо, що у цих сезонах у календарі присутній етап у Ансі, хоча у грудні повідомлялося, що дана локація відмовилася від проведення змагань Кубку світу.

Календар Кубку світу-2026/27:

Календар Кубку світу-2028/28:

Календар Кубку світу-2028/29:

Календар Кубку світу-2029/30: