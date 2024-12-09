Ансі відмовився від проведення Кубку світу з біатлону

Французький альпійський курорт Ансі відмовився від проведення змагань Кубку світу з біатлону на наступний чотирирічний період, починаючи з сезону-2025/26.

Про це повідомляє Liberation.

За їхньою інформацією, таке рішення ухвалив мер Ансі Франсуа Асторг. Він пояснює це потеплінням та відсутністю природного снігу в регіоні. Через це щороку доводиться транспортувати велику кількість снігу з інших місць, що призводить до додаткових витрат.

Ансі зазвичай приймає третій етап Кубку світу наприкінці грудня. Цього року змагання відбудуться з 19 до 22 грудня, у програмі заплановані спринти, переслідування та масстарти у чоловіків і жінок.

Раніше стало відомо, що етап у Ансі пропустить Ліза Віттоцці. Вона повернеться на Кубок світу на четвертому етапі в Обергофі, який відбудеться з 9 до 12 січня 2025 року.