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Відомі стартові склади чоловічої та жіночої збірних України на класичні естафети Кубку світу

— 30 листопада 2024, 19:27
Відомі стартові склади чоловічої та жіночої збірних України на класичні естафети Кубку світу
Дмитро Підручний
Український біатлон

У неділю, 1 грудня, у фінському Контіолахті класичними естафетами у чоловіків та жінок продовжиться перший етап Кубку світу з біатлону сезону-2024/25 .

Чоловіча збірна виступить під 11-м номером у наступному складі:

  • Богдан Цимбал
  • Дмитро Підручний
  • Антон Дудченко
  • Віталій Мандзин

Початок гонки о 14:45 (повний стартовий лист за цим посиланням )

До заявки жіночої збірної, яка виступить під 9-м номером, потрапила 19-річна Олександра Меркушина – для неї це буде перша естафета в кар'єрі на рівні Кубку світу.

Повний склад виглядає так:

  • Олена Городна
  • Христина Дмитренко
  • Олександра Меркушина
  • Юлія Джима

Початок гонки о 18:25 (повний стартовий лист за цим посиланням )

У суботу, 30 листопада, у межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбулася класична змішана естафета, у якій збірна України посіла 6 місце.

Нагадаємо, раніше у першій гонці сезону українці Олена Городна та Артем Тищенко посіли 9 місце в сингл-міксті.

Анастасія Меркушина Юлія Джима Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Богдан Цимбал Христина Дмитренко Олена Городна Віталій Мандзин Олександра Меркушина

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