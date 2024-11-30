Відомі стартові склади чоловічої та жіночої збірних України на класичні естафети Кубку світу

У неділю, 1 грудня, у фінському Контіолахті класичними естафетами у чоловіків та жінок продовжиться перший етап Кубку світу з біатлону сезону-2024/25 .

Чоловіча збірна виступить під 11-м номером у наступному складі:

Богдан Цимбал

Дмитро Підручний

Антон Дудченко

Віталій Мандзин

Початок гонки о 14:45 (повний стартовий лист за цим посиланням )

До заявки жіночої збірної, яка виступить під 9-м номером, потрапила 19-річна Олександра Меркушина – для неї це буде перша естафета в кар'єрі на рівні Кубку світу.

Повний склад виглядає так:

Олена Городна

Христина Дмитренко

Олександра Меркушина

Юлія Джима

Початок гонки о 18:25 (повний стартовий лист за цим посиланням )

У суботу, 30 листопада, у межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбулася класична змішана естафета, у якій збірна України посіла 6 місце.

Нагадаємо, раніше у першій гонці сезону українці Олена Городна та Артем Тищенко посіли 9 місце в сингл-міксті.