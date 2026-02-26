Кінк завоювала золото, Кипяченкова фінішувала 35-ю в індивідуальній гонці в Лейк-Плесіді

В американському Лейк-Плесіді в межах етапу Кубку IBU з біатлону відбулася коротка індивідуальна гонка, за підсумками якої жодна з українок не змогла зачепитися за високі місця.

Найкращою серед українських біатлоністок стала Любов Кип'яченкова, яка припустилася двох хиб, посіла в підсумку 35 місце.

Лілія Стеблина із шістьма промахами стала 39-ю, а ще одна наша землячка Анна Кривонос залишила незакритими дві мішені та показала 41-й результат.

Переможницею гонки стала німецька біатлоністка Юлія Кінк, яка закрила всі 20 мішеней і виграла "золото", "срібло" дісталося норвежці Ґро Рандбю, а бронзову нагороду здобула ще одна представниця Норвегії Гуро Їттерхюйс.

Кубок IBU. Лейк Плесід. Жіноча індивідуальна гонка

Юлія Кінк (Німеччина, 0+0+0+0) 39:06,0 Ґро Рандбю (Норвегія, 1+0+0+2) +1:04,9 Гуро Їттерхюйс (Норвегія, 1+0+0+1) +1:06,1

...

35. Любов Кип'яченкова (Україна, 0+1+0+1) +4:47,7

39. Лілія Стеблина (Україна, 0+4+1+1) +5:35,5

41. Анна Кривонос (Україна, 1+0+0+1) +5:51,6

Також сьогодні, 26 лютого, в Лейк Плесіді відбулася чоловіча індивідуальна гонка. У ній взяли участь 73 біатлоністи, в тому числі четверо українців.

Нагадаємо, в Лейк Плесіді відбудуться два поспіль заключні етапи Кубку IBU в поточному сезоні. Гонки триватимуть до 7 березня включно.

Напередодні стали відомі дати проведення чемпіонату України з біатлону.