Три українки фінішували у заліковій зоні гонки переслідування Кубку IBU

Українські біатлоністки фінішували поза двадцяткою кращих у гонці переслідування сьомого етапу Кубку IBU.

Найкращий результат показала Анастасія Меркушина, яка посіла 26 місце. Біатлоністка припустилась п'яти промахів на вогневих рубежах та відстала від переможниці гонки Жілонн Гігони на понад чотири хвилини.

Окрім того, до залікової зони потрапили Валерія Дмитренко та Анна Кривонос – 30 та 33 місце відповідно.

Кубок IBU. Результати гонки переслідування

1. Жілонн Ґіґонна (0+0+0+1) 34:05,7

2. Камілла Бене (0+0+1+0) +15,4

3. Юні Арнеклєйв (0+1+1+2) +1:06,0

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26. Анастасія Меркушина (1+2+1+1) +4:18,4

30. Валерія Дмитренко (1+0+1+0) +4:54,4

33. Анна Кривонос (0+0+4+0) +5:06,8

42. Любов Кип'яченкова (0+2+2+1) +6:30,8

44. Лілія Стеблина (1+1+2+2) +7:54,9

Нагадаємо, напередодні відбувся спринт у жінок, де найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина – 13 місце.

Сьогодні, 8 березня, відбудеться чоловіча гонка переслідування в межах етапу Кубку світу. В прямому етері заїзд транслюватиме сайт "Чемпіон".