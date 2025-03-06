Меркушина посіла 13 місце у спринті на Кубку IBU

В естонському Отепяе відбулась жіноча спринтерська гонка у межах сьомого етапу Кубка IBU, у якому Анастасія Меркушина показала найкращий результат серед українок – 13 місце.

Меркушина допустила одну хибу на першому вогневому рубежі, після чого показала ідеальну стрільбу на стійці. У підсумку вона програла переможниці Жілонн Гігонна з Франції 58 секунд.

Ще одна українка Анна Кривонос потрапила у двадцятку найкращих попри два коли штрафу. Також у заліковій зоні фінішувала Валерія Дмитренко.

Результати Кубку IBU

Жілонн Гігонна (Франція) – 22.59,7 (1+0) Ребекка Пасслер (Італія) – 25,3 (0+2) Крістіна Отцовска (Чехія) – 29,8 (0+1)

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13. Анастасія Меркушина (Україна) – 58,2 (1+0)

20. Анна Кривонос (Україна) – 1.27,9 (0+2)

29. Валерія Дмитренко (Україна) – 2.00,1 (0+2)

44. Любов Кип’яченкова (Україна) – 3.00,0 (1+3)

46. Лілія Стеблина (Україна) – 3.10,4 (3+2)

Нагадаємо, сьогодні спринтеркою гонкою у чоловіків стартує сьомий етап Кубку світу, який відбудеться у чеському Новому Месті.