Двоє українців потрапили до двадцятки кращих гонки переслідування Кубку IBU
Денис Насико та Руслан Ткаленко фінішували у двадцятці кращих в гонці переслідування в межах сьомого етапу Кубку IBU.
Обидва біатлоністи припустились загалом по чотири промахи на вогневих рубежах та відстали від переможця заїзду Йохан-Олава Ботна на понад шість хвилин.
Ще один представник України, Богдан Цимбал, фінішував на 37 місці із сьома промахами на стрільбі.
Кубок IBU. Результат чоловічої гонки переслідування
1. Йохан-Олав Ботн (0+0+0+1) 30:12,2
2. Ветле Крістіансен (0+0+1+0) +44,1
3. Й. Дале-Шевдаль (0+0+2+1) +1:03,5
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13. Денис Насико (1+1+1+1) +6:10,0
14. Руслан Ткаленко (3+0+1+0) +6:22,8
37. Богдан Цимбал (1+1+2+3) +10:02,4
Зазначимо, що напередодні відбулась гонка переслідування Кубку IBU серед жінок, де найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина.
Сьогодні, 8 березня, відбудеться чоловіча гонка переслідування в межах етапу Кубку світу. В прямому етері заїзд транслюватиме сайт "Чемпіон".