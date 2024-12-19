Українці не потрапили у топ-20 спринта на Кубку IBU
Збірна України з біатлону невдало виступила у чоловічому спринті, який відкривав програму третього етапу Кубку IBU в австрійському Обертілліаху.
Найкращим з українців став Тарас Лесюк, який посів 22 місце. Жоден інший представник України не потрапив до залікової зони (топ-40), а Руслан Ткаленко не потрапив навіть у топ-60.
Всі три призових місця забрала збірна Норвегії. Перемогу здобув Йоганнес Дале-Шевдаль, який випередив Йохана-Олава Ботна та Сіверта Гутторма Баккена.
Підсумкові результати:
1. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія) (0+0) 23:36,6
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегія) (0+1) +6,9
3. Сіверт Гутторм Баккен (Норвегія) (0+0) +18,6
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22. Тарас Лесюк (Україна) (0+1) +1:43,7
47. Денис Насико (Україна) (2+1) +2:41,9
56. Степан Кінаш (Україна) (0+0) +3:00,8
66. Руслан Ткаленко (Україна) (1+3) +3:30,9
Також сьогодні, 19 грудня на Кубку IBU відбудеться жіночий спринт, початок – о 15:15 за київським часом.
Раніше повідомлялося про те, що до складу жіночої збірної України на етап Кубку світу в Ансі увійшла дебютантка Лілія Стеблина.