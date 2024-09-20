Літній чемпіонат України 2024: розклад гонок

З 23 по 26 вересня відбудеться літній чемпіонат України 2024 з біатлону. Участь у внутрішній першості, зокрема, будуть брати чоловіча та жіноча команди "А".

У перший змагальний день, 23 вересня, відбудуться спринти. Наступного дня заплановані суперспринти.

25 вересня у програмі турніру вихідний, а 26 числа будуть проведені класичні естафети.

Розклад гонок ЛЧУ-2024

23.09 – Спринти

24.09 – Суперспринти

26.09 – Класичні естафети

Нагадаємо, серед учасників очікується поява олімпійської чемпіонки Сочі-2014 Валентини Семеренко та чемпіона світу 2019 Дмитра Підручного. Юлія Джима знову пропустить чемпіонат України, а Ірина Петренко не змогла відновитися після перелому руки.