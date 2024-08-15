Український біатлоніст отримав тривалу дискваліфікацію
Сергій Телень
Український біатлон
Український біатлоніст Сергій Телень отримав покарання за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє НАК.
Спортсмену дали 4 роки дискваліфікації за вживання триметазидину, речовини, яка допомагає підвищувати ефективність з великими кардіонавантаженнями.
Його відсторонення від спорту триватиме з 25 квітня до 24 квітня 2028 року.
Зазначимо, що минулого сезону у Теленя був лише один міжнародний старт — на Кубку ІBU в Обертілліаху став 64-м у спринті. Також він брав участь у чемпіонаті України.
Напередодні від змагань відсторонили титуловану українську біатлоністку Віту Семеренку.