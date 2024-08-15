Український біатлоніст отримав тривалу дискваліфікацію

Український біатлоніст Сергій Телень отримав покарання за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє НАК.

Спортсмену дали 4 роки дискваліфікації за вживання триметазидину, речовини, яка допомагає підвищувати ефективність з великими кардіонавантаженнями.

Його відсторонення від спорту триватиме з 25 квітня до 24 квітня 2028 року.

Зазначимо, що минулого сезону у Теленя був лише один міжнародний старт — на Кубку ІBU в Обертілліаху став 64-м у спринті. Також він брав участь у чемпіонаті України.

Напередодні від змагань відсторонили титуловану українську біатлоністку Віту Семеренку.