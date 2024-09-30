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IBU відмовилась від проведення юніорських чемпіонатів Європи

Андрій Яросименко — 30 вересня, 11:45
IBU відмовилась від проведення юніорських чемпіонатів Європи
IBU

Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) на засіданні Конгресу ухвалила низку змін щодо проведення міжнародних змагань.

Про це повідомляє пресслужба організації.

В IBU відмовилися від проведення серії змагань у нижчих вікових категоріях – серед юнаків та юніорів. Таким чином, спілка скасувала проведення відкритого чемпіонату Європи серед юніорів, рішення набере чинності у сезоні-2026/27. Також було відмовлено у проведенні юнацьких стартів на чемпіонатах світу серед юніорів. Це рішення почне діяти з 2027 року.

На період з 2025 по 2028 рік створюється новий розподіл вікових груп: U17, U19 та U21.

"Щоб замінити юнацький чемпіонат світу, IBU розробить адекватну альтернативу змагань для молодих спортсменів", – пресслужба.

Нагадаємо, раніше спілка оголосила про місця проведення чемпіонатів світу 2028 та 2029 років. Наступного року світову першість вперше прийматиме Ленцергайде (Швейцарія).

IBU біатлон

IBU

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