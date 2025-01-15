IBU проведе гонку на роликових лижах у Мюнхені

У жовтні 2025 року в Мюнхені відбудеться біатлонний фестиваль Loop One.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Фестиваль триватиме два дні, 18 і 19 жовтня, і буде присвячений відкриттю нового біатлонного сезону. Змагання відбуватимуться в Олімпійському парку Мюнхена.

У суботу, 18 жовтня відбудуться гонки на роликових лижах серед парабіатлоністів і серед молоді. У неділю, 19 жовтня 60 найкращих біатлоністів світу змагатимуться в суперспринті серед чоловіків і жінок. Відбудуться по 4 кваліфікаційних забіги та фінал.

"Фестиваль Loop One знаменує собою важливу віху в наших зусиллях, спрямованих на інноваційне майбутнє та розширення охоплення біатлону, як це передбачено нашим Стратегічним планом "Ціль 2030". Ця подія втілює бачення IBU щодо зміцнення єдності та азарту, одночасно просуваючи дух змагання способами, які резонують із сучасним світом", – заявив президент IBU Олле Далін.

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня Анастасія Меркушина стала третьою в короткій індивідуальній гонці на Кубку IBU в Брезно-Осрблі.