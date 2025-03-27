Хотів завершити кар'єру: бронзовий призер чемпіонату України – про повернення у біатлон

Бронзовий призер чемпіонату України Олександр Пономаренко зізнався, що обдумував завершення кар'єри.

Цитує спортсмена Суспільне Спорт.

У Пономаренка було чотири старти на міжнародному рівні: двічі він пробіг на етапі Кубка IBU в Арбері та двічі у Брезно-Осрблі, після чого його не викликали у збірну України.

"Чесно кажучи, я хотів закінчувати [кар'єру] у цьому сезоні. Але бачу, як я бігаю, і розумію, що нічого не втрачено. Хотів закінчувати кар'єру, але зараз навіть не знаю, що може бути. Показав непоганий результат на Кубку IBU у Брезно-Осрблі: особистий рекорд 25-те місце в індивідуальній гонці, потім був 31-м у спринті. Але у нас постійні ротації, хочуть всіх спробувати, і коли ти вже вилітаєш з цієї обойми, то повертатися дуже важко", – розповів біатлоніст.

На рішення виступити на чемпіонаті України вплинула зміна підходу до гонок.

"Раніше коли ми бігали, то думали: знову старт, це знову мучитися. А тренери казали: кайфуйте від гонок, радуйтеся. І на цьому чемпіонаті я це відчув: кайфую від кожної гонки. Я до цього розумів, що можливо все, і треба кайфувати. І на цих емоціях... Треба просто розслабитися і виконувати свою роботу. Робити не більше, аніж від тебе вимагають", – розповів Пономаренко.

Нагадаємо, суперспринт на чемпіонаті України виграв Богдан Борковський, який завдяки фотофінішу обійшов Антона Дудченка.