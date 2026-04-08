Олімпійський чемпіон назвав біатлонного Гвардіолу

Зірковий німецький біатлоніст 2000-х Міхаель Реш вважає тренера Зігфріда Мазе "біатлонним Жузепом Гвардіолою".

Слова олімпійського чемпіона Турина-2006 цитує FondoItalia.

"Він трохи схожий на Гвардіолу в біатлоні. Мені подобається спостерігати за ним під час тренувань. Те, як він спілкується зі своїми спортсменами, навіть просто за допомогою жестів та міміки, неймовірно".

Реш додав, що Мартен Фуркад завдяки Мазе став домінувати, а Йоганнес Бе вийшов на інший рівень.

"Куди б він не йшов, він удосконалює не лише окремих спортсменів, а й всю команду. Він вміє читати спортсменів. Він розуміє, кому потрібна дисципліна, а кому свобода".

Зігрфід після років роботи з норвезькою командою знову буде працювати з французькими біатлоністами.

Реш також за кар'єру здобув три "бронзи" на чемпіонатах світу. Його батько – Еберхард Реш – срібний та бронзовий призер ОІ-1980 у складі збірної НДР.

