Відомий французький біатлоніст на фініші відсвяткував перемогу жестом суперзірки НБА
Емільєн Жаклен
Французький біатлоніст Емільєн Жаклен під час фінішу чоловічої естафети повторив фірмове святкування зірки НБА Стефена Каррі.
На це звернув увагу Eurosport France.
Збірна Франції досить успішно провела естафету, вигравши у Норвегії 25 секунд.
29-річний Жаклен, розуміючи, що перемога нікуди не подінеться вирішив використати жест Каррі "Nigth nigth".
Баскетболіст так робить, коли своїм влучанням у кінцівці гри знімає питання про переможця.