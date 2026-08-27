Зірковий французький біатлоніст пропустить сезон-2026/27 – ЗМІ

Зірковий французький біатлоніст Емільєн Жаклен, ймовірно, пропустить сезон 2026/27.

Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, 31-річний француз продовжить виступи у велоспорті та візьме паузу в біатлонній кар'єрі щонайменше на рік.

Сам Жаклен поки не робив офіційних заяв. Водночас видання підкреслює, що йдеться саме про паузу у виступах, а не завершенні кар'єри, адже сам спортсмен заявляв, що хоче взяти участь в домашній Олімпіаді-2030.

Нагадаємо, наприкінці березня Жаклен приєднався до молодіжної команди Decathlon CMA CGM, підписавши 6-місячний контракт стажера.

Раніше у збірній Франції йому висунули ультиматум: він повинен повернутися до біатлонних тренувань наприкінці серпня або на початку вересня для того, щоби потрапити за складу збірної на наступний сезон.

Зазначимо, що Жаклен є один з лідерів збірної Франції з біатлону. На Олімпійських іграх він здобув "золото" в чоловічій естафеті та "бронзу" в гонці переслідування. У минулому сезоні виборов чотири особисті нагороди на етапах Кубку світу.