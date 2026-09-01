Вихід на новий рівень. Жаклен виступить на престижній велогонці

Французький біатлоніст Емільєн Жаклен виступить на відомій велобагатоденці Тур Британії, яка пройде з 2 до 6 вересня.

Про це повідомляє пресслужба його команди, Decathlon CMA CGM, яка опублікувала склад на гонку.

Окрмі Жаклена, до складу увійшли Кеес Бол, Стен Девульф, Робб Гіс, Даан Хооле та Олав Коой. Останній на цьогорічному Тур де Франс виграв 5 етап.

Для Жаклена це буде третя гонка в складі Decathlon CMA CGM – до цього він виступив на одноденці Ла Полінорманд (88 місце) та Турі Лімузена (52 місце в загальному заліку).

Тур Британії є значно престижнішою гонкою, ніж попередні, вона має категорію 2.Pro в рамках UCI ProSeries – другого за силою дивізіону шосейного велоспорту. Для Жаклена це означає вихід на якісно новий рівень у його велокар'єрі.

Раніше повідомлялося про те, що заради велоспорту він пропустить весь біатлонний сезон-2026/27.