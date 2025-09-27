"Немає лиха без добра": Франциска Пройсс про травму руки та повернення до тренувань

Німецька біатлоністка Франциска Пройсс розповіла, яким для неї видався перший місяць осені.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Вересень вийшов зовсім не таким, як я собі уявляла... На жаль, уже в першій із трьох гонок чемпіонату Німеччини я отримала травму руки під час падіння. На щастя, усе швидко відновили, і вже за тиждень після операції я знову змогла повернутися до тренувань", – розповідає Франциска.

Також вона повідомила своїх прихильників про свою реабілітацію.

"Як то кажуть, немає лиха без добра: тепер більше уваги приділяю силі ніг. Реабілітація йде за планом, а завтра вирушаю на тренувальний збір в Антгольц, де, сподіваюся, вже зможу знову використовувати другу палицю", – додає Пройсс.

Нагадаємо, що раніше спортсменка потрапила до складу збірної Німеччини на олімпійський сезон 2025/26 років.