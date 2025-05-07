Збірна Німеччини оголосила склад на олімпійський сезон-2025/26

Тренерський штаб чоловічої та жіночої збірних Німеччини з біатлону визначився зі складом команди на олімпійський сезон 2025/26 років.

Про це повідомляє пресслужба Німецького лижного союзу.

Склад збірної Німеччини на сезон-2025/26:

Чоловіки: Філіпп Горн, Сімон Кайзер, Йоганнес Кюн, Філіпп Наврат, Роман Реес, Даніло Рітмюллер, Юстус Штрелов, Давід Цобель

Жінки: Марлен Фіхтнер, Селіна Гротіан, Яніна Геттх-Вальц, Франциска Пройсс, Йоганна Пуфф, Софія Шнайдер, Юлія Таннгаймер, Ванесса Фогт

Нагадаємо, Пройсс у минулому сезоні перемогла у загальному заліку Кубку світу. Чоловіча збірна сезон провалила, і тренер команди Урош Велепец подав у відставку ще до завершення Кубку світу.

Раніше склад на наступний сезон назвала збірна Австрії.