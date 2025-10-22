Я вже прийняла рішення: зіркова німкеня може завершити кар'єру після олімпійського сезону

Німецька біатлоністка Франциска Пройс, яка минулого року вперше в кар'єрі виграла Великий кришталевий глобус, може завершити кар'єру після ОІ-2026.

За її словами, які цитує Ski-nordique.net, вона прийняла рішення, але не буде говорити про це публічно.

"Я вже прийняла рішення, знаю, що буде далі, але нічого не скажу до кінця Олімпіади 2026 року. Наразі я зосереджена на цій меті", – сказала 31-річна німкеня.

Вона мріє виграти свою першу індивідуальну медаль Олімпійських ігор у кар’єрі, перш ніж завершити кар’єру.

"Я розглядатиму гонки одну за одною, у міру їх надходження. Я нічого не змінювала в своїй підготовці, і я була б рада, якби зміг провести такий самий хороший сезон, як минулого року", – додала вона.

Дворазова чемпіонка світу з біатлону виборола бронзову медаль у складі німецької естафетної команди на Олімпіаді 2022 року. Франциска раніше натякала, що олімпійський сезон 2025/26 може стати останнім в її успішній біатлонній кар'єрі.

Нагадаємо, 31-річна біатлоністка виборола Великий кришталевий глобус сезону 2024/25 у драматичній боротьбі останньої гонки останнього етапу Кубку світу.