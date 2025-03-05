Став відомий склад чоловічої збірної України на спринт Кубку світу
Дмитро Підручний
Getty Images
Тренерський штаб збірної України назвав склад чоловічої команди на спринт в межах сьомого етапу Кубку світу, який стартує у Новому Месті.
Про це йдеться на сайті Biathlonresults.com.
Поза заявкою українців у Новому Месті залишився Тарас Лесюк.
Склад збірної України:
10. Антон Дудченко
16. Віталій Мандзин
55. Артем Тищенко
66. Дмитро Підручний
Гонка відбудеться 6 березня. Початок о 19:20 за київським часом. Трансляція доступна на Суспільне Спорт.
Сайт "Чемпіон" проведе текстові трансляції усіх гонок етапу в Нове Место.