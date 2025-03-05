Став відомий склад чоловічої збірної України на спринт Кубку світу

Тренерський штаб збірної України назвав склад чоловічої команди на спринт в межах сьомого етапу Кубку світу, який стартує у Новому Месті.

Про це йдеться на сайті Biathlonresults.com.

Поза заявкою українців у Новому Месті залишився Тарас Лесюк.

Склад збірної України:

10. Антон Дудченко

16. Віталій Мандзин

55. Артем Тищенко

66. Дмитро Підручний

Гонка відбудеться 6 березня. Початок о 19:20 за київським часом. Трансляція доступна на Суспільне Спорт.

Сайт "Чемпіон" проведе текстові трансляції усіх гонок етапу в Нове Место.