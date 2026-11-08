Городна фінішувала п'ятою у тренувальній гонці у Воукатті

Три українські біатлоністки взяли участь у тренувальній гонці у фінському Воукатті.

Найкращий результат серед наших спортсменок продемонструвала Олена Городна, яка подолала дистанцію за 22:15 хвилини, поступившись австрійці Дуньї Здуч.

Також у десятці кращих завершила гонку Ксенія Приходько з одним промахом і відставанням у хвилину 47 секунд.

Воукатті

Тренувальна гонка

1. Дунья Здуч (1+0) 21:46

2. Лара Вагнер (1+1) +4.0

3. Анна Андексер (0+2) +6.0

...

5. Олена Городна (0+1) +29.0

9. Ксенія Приходько (1+0) +1:47

11. Христина Дмитренко (2+3) +2:15

Зазначимо, що гонка відбувалася за незвичними правилами: замість проходження штрафних кіл спортсменкам додавали по 25 секунд до результату за кожен промах.

Сезон-2026/27 Кубку світу з біатлону розпочнеться 26 листопада першим етапом у фінському Контіолахті.

Раніше повідомлялось, що за фізичну підготовку жіночої збірної України віднедавна відповідає фінський фахівець Вілле Маунуксела.