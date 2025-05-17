Вірер зустрілась із легендами Інтера у Мілані

Зіркова італійська біатлоністка Доротея Вірер у п’ятницю, 16 травня, зустрілась із декількома ексгравцями міланського Інтера.

Про це повідомила сама спортсменка в Instagram, виклавши спільне фото з ними.

З Вірер сфотографувалися Фреді Гуарін, Іван Кордоба, Вальтер Самуель, Марко Матерацці, Хав’єр Дзанетті, Естебан Камб’яссо та Гіоргіос Карагуніс. Зустріч відбулася у міланському ресторані El Botinero, власником якого є Дзанетті.

Зазначимо, що всі названі вище ексфутболісти вчора, 16 травня, побували на дні народження колишнього президента Інтера Массімо Моратті, який святкував своє 80-річчя.

Раніше Вірер увійшла до складу збірної Італії з біатлону на підготовку до олімпійського сезону-2025/26.