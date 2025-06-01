Це трохи лякає, – Вірер висловилася про завершення кар'єри
Доротея Вірер
Зірка біатлону італійка Доротея Вірер зізналася, що її трохи лякає життя після завершення кар'єри.
Слова Доротеї передає Nordicmag.info.
"Чи лякає мене вихід на пенсію? Так, трохи. Я думаю, що як спортсмен ти не можеш на 100% підготуватися до майбутнього.
Так, у тебе можуть бути плани та ідеї, але ти не знаєш, яким життя буде після завершення кар'єри, поки наспраді не зробиш це.
Поки ми є спортсменами – ми живемо у своїй бульбашці, це не є повсякденним життям", – заявила вона.
Нагадаємо, 35-річна Вірер планує піти зі спорту після Олімпійських ігор у Мілані.