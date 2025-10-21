Хочу створити сім'ю, стати матір'ю: Вірер пояснила, чому завершить кар'єру

Дворазова переможниця Кубку світу Доротея Вірер бажає забути графік спортсмена, а також створити сім'ю. Саме через це вона завершить кар'єру після Олімпійських ігор в Мілані.

Слова біатлоністки цитує Ski-nordique.net.

"Відколи я почала займатися біатлоном, моє життя завжди було дуже спланованим, бо мені потрібно було все ідеально вписати.

Тепер я відчуваю, ніби несу на собі тягар... Я хочу відчувати себе вільною, просто вільною.

Понад усе, я хочу насолоджуватися життям, мати дні без розкладу, а потім створити сім’ю, стати матір’ю. У мене завжди було це бажання", – зізналася 35-річна Вірер.