Третя гонка без лідера. Підручний не виступить у масстарті чемпіонату України

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить масстарт в межах чемпіонату України 2025 з біатлону, що триває в Буковелі.

У старт-листі на гонку, яка розпочнеться 28 березня о 12:30, Підручний не значиться. Натомість Тернопільську область у цій дисципліні представлятиме інший відомий біатлоніст – Віталій Мандзин. Загалом на старт вийдуть 25 спортсменів.

Кілька днів тому Дмитро Підручний прибув до України після завершення міжнародного сезону та оприлюднив у соцмережах сімейне фото.

В останній день чемпіонату України плануються класичні естафети. Раніше відбулись одиночна змішана естафета та суперспринт. Підручний участі у цих гонках також не брав.

За підсумками сезону 33-річний український біатлоніст посів 19 місце в загальному заліку Кубку світу.

Нагадаємо, на чемпіонаті України 2024 Підручний здобув перемогу в суперспринті.