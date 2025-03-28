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Третя гонка без лідера. Підручний не виступить у масстарті чемпіонату України

Денис Шаховець — 28 березня 2025, 09:35
Третя гонка без лідера. Підручний не виступить у масстарті чемпіонату України
Дмитро Підручний
Getty Images

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить масстарт в межах чемпіонату України 2025 з біатлону, що триває в Буковелі.

У старт-листі на гонку, яка розпочнеться 28 березня о 12:30, Підручний не значиться. Натомість Тернопільську область у цій дисципліні представлятиме інший відомий біатлоніст – Віталій Мандзин. Загалом на старт вийдуть 25 спортсменів.

Кілька днів тому Дмитро Підручний прибув до України після завершення міжнародного сезону та оприлюднив у соцмережах сімейне фото.

В останній день чемпіонату України плануються класичні естафети. Раніше відбулись одиночна змішана естафета та суперспринт. Підручний участі у цих гонках також не брав.

За підсумками сезону 33-річний український біатлоніст посів 19 місце в загальному заліку Кубку світу.

Нагадаємо, на чемпіонаті України 2024 Підручний здобув перемогу в суперспринті.

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