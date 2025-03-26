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Нарешті вдома: Підручний поділився родинними фото після повернення в Україну

Денис Шаховець — 26 березня 2025, 16:20
Нарешті вдома: Підручний поділився родинними фото після повернення в Україну
Дмитро Підручний
Getty Images

Відомий український біатлоніст Дмитро Підручний повернувся до рідної Тернопільщини після завершення міжнародного сезону. Після кількох днів відпочинку атлет візьме участь у чемпіонаті України, який уже розпочався в Буковелі.

У соціальних мережах Дмитро поділився душевною світлиною, на якій – люблячий тато, його донька Іринка та син Володимир.

"Нарешті вдома", – підписав Дмитро сімейну світлину. А численні фани в коментарях бажають своєму кумиру приємного відпочинку в колі родини.
Дмитро Підручний з дітьми
Дмитро Підручний з дітьми
Facebook

На фото – щасливі дітлахи з татом та баскетбольними м’ячами. В одному з нещодавніх інтерв’ю для "Чемпіона" Дмитро розповідав, що син займався гімнастикою, але згодом полишив цей вид спорту.

З гімнастикою, за його словами, не склалося й у доньки – тепер вона займається плаванням. А Володимир, попри п’ятирічний вік, вже має досвід стрільби з пневматичної гвинтівки.

Зазначимо, що спортсмени основної збірної доєднаються до чемпіонату України в наступні змагальні дні. Попереду – масстарти, суперспринти та естафети.

Чемпіонат розпочався одиночною змішаною естафетою, у якій на старт вийшли три сімейні дуети.

Нагадаємо, Дмитро Підручний завершив міжнародний сезон-2024/25 на 19-й позиції загального заліку Кубка світу, а у 2019 році він став чемпіоном світу в гонці переслідування.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

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