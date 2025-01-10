Підручний: Гонка вдалася, зміг правильно розподілити сили на дистанції

Український біатлоніст Дмитро Підручний, який фінішував на четвертій позицій у спринті на четвертому етапі Кубку світу в німецькому Обергофі, прокоментував свій виступ ексклюзивно для "Чемпіона".

"Вважаю, що добре пробіг, результатом задоволений. Погодні умови були хорошими, траса була для всіх однакова. Те що більшість сильних біатлоністів стартували після мене і я не міг орієнтуватися на їх час (Підручним вийшов на старт 18-м) – це такі зараз особливості розстановки по стартових групах. Червона група (лідери світового рейтингу) стартує як третя група, тому й так виходить, що я в другій, а вони в третій.

Стрільба вдалася, намагався працювати на рубежах виходячи з тих погодних умов які були. Щодо швидкості, то хотів бігти по наростаючій. Перше коло обережно почав, тому що розумів, що траса тут досить складна і буває, що на останньому колі немає сил боротися. Добре, що вдалося правильно розподілити сили", – сказав 33-річний біатлоніст.

Юлія Джима, Дмитро Підручний та Віталій Мандзин biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Це був найкращий результат українського атлета в поточному сезоні. На перших трьох позиціях фінішували французи Кантен Фійон Має, Фаб’єн Клод та Емільєн Жаклен.

У гонці переслідування, що відбудеться, 11 січня Підручний стартуватиме з четвертої позиції, з часовим відставанням у 28,8 секунди від лідера.

Зараз Дмитро Підручний перебуває на 17-й позиції загального заліку Кубку світу, що є найвищим місцем з-поміж українських біатлоністів.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу 2019 Дмитро Підручний також посів 4-те місце у спринті, а потім виграв гонку переслідування.