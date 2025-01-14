Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Підручний переміг у номінації спортсмен тижня за підсумками етапу в Обергофі

Олександр Булава — 14 січня 2025, 18:56
Підручний переміг у номінації спортсмен тижня за підсумками етапу в Обергофі
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оголосив переможця у номінації "спортсмен тижня" за підсумками четвертого етапу Кубку світу в Обергофі.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Перемогу у номінації здобув капітан збірної України Дмитро Підручний, який набрав майже 39% голосів уболівальників.

Нагадаємо, український біатлоніст вдало провів етап в Обергофі. Він став четвертим у спринті, посів шосте місце у гонці переслідування та став 9-м у складі української четвірки в змішаній естафеті.

Також на нагороду претендували Мілена Тодорова, Марен Кіркеейде та Пола Боте.

Раніше тренерка чоловічої збірної України Надія Бєлова прокоментувала вибір складу на 5-й етап Кубку світу, який відбудеться в Рупольдингу.

IBU Кубок світу з біатлону Обергоф Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

Підручний претендує на звання біатлоніста тижня за підсумками етапу в Обергофі
Україна фінішувала 9-ю у змішаній естафеті на Кубку світу в Обергофі
Обергоф. Змішана естафета. Як це було
Виграв, бо захотів потримати прапор України: Підручний – про розмову з Легрейдом
Учасники квіткової церемонії в Обергофі сфотографувалися з українським прапором

Останні новини