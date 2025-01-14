Підручний переміг у номінації спортсмен тижня за підсумками етапу в Обергофі

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оголосив переможця у номінації "спортсмен тижня" за підсумками четвертого етапу Кубку світу в Обергофі.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Перемогу у номінації здобув капітан збірної України Дмитро Підручний, який набрав майже 39% голосів уболівальників.

Нагадаємо, український біатлоніст вдало провів етап в Обергофі. Він став четвертим у спринті, посів шосте місце у гонці переслідування та став 9-м у складі української четвірки в змішаній естафеті.

Також на нагороду претендували Мілена Тодорова, Марен Кіркеейде та Пола Боте.

Раніше тренерка чоловічої збірної України Надія Бєлова прокоментувала вибір складу на 5-й етап Кубку світу, який відбудеться в Рупольдингу.