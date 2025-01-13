Тренерка чоловічої збірної України: Перед Рупольдингом замін не буде

У середу, 15 січня, в Рупольдингу (Німеччина) стартує 5-й етап Кубка світу з біатлону. Позаду – майже половина сезону, чотири етапи, а за місяць, 12 лютого, стартує чемпіонат світу, який 2025-го пройде в Ленцергайде (Швейцарія).

"Чемпіон" попросив підбити підсумки першої частини сезону головного тренера чоловічої збірної Надію Бєлову. А заодно, розповісти, чи плануються заміни у складі команди найближчим часом:

"Я провела тільки одну заміну під час сезону, це Артема Тищенка на Тараса Лесюка. Але це було ще раніше, перед етапом в Обергофі. А зараз перед Рупольдингом замін не буде. Залишаються Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Якщо узагальнювати, то всі в хорошому стані. Є робота індивідуальна, звісно, над стрільбою, функціональною підготовкою, швидкості десь у когось не вистачає, стабільності у стрільбі. Хоч і часу мало, але працювати доведеться в такому стислому режимі. Усе, напевно, у нас буде вирішувати збір в Італії, в Антерсельві, де пройде останній етап КС перед головним стартом сезону. Ми після етапу КС залишаємося в Італії й вже на цей збір залишається розширений склад. Там будуть проведені ще деякі контрольні тренування і після цього виїжджаємо до Швейцарії на чемпіонат світу.

Віталій Мандзин та Дмитро Підручний biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У моєму випадку, а я працюю перший рік, це все трохи затягнуто. Мені треба над багатьма аспектами задуматися, зважити. Наприклад, хоч я їх і бачила по телебаченню, бачила, як вони стартують, які результати показують, але, бачити з боку – одна справа. А коли вже перебуваєш у роботі з ними, то підхід зовсім інший. Комусь чогось не вистачає і треба допрацьовувати індивідуально. Потрібно підгадати так, щоб оптимальна форма прийшла вчасно, саме на чемпіонат світу. Не раніше й не пізніше. Тому кожне тренування і старт зараз – на вагу золота".

Наставниця зазначає, що через квоту в чотири спортсмени вона змушена приймати рішення щодо того, кому давати шанс виступати в гонках Кубку світу.

"На жаль, у нас стартує тільки чотири спортсмени. Дмитро (Підручний – ред.) не береться до уваги. Він як лідер стартує на всіх стартах. Якщо вони приймають рішення зі своїм тренером, він стартує на всіх практично стартах. Тому в мене залишається тільки три людини на гонку. Доводиться якось так мудрувати, щоб дати шанс кожному виступити, щоб він себе проявив, показав результат, мав шанс потрапити на чемпіонат світу. Усі ж хочуть, але поїдуть, звісно, найсильніші. І цих найсильніших до останнього будемо відбирати, дивитися.

Також під особливою увагою спортсмени, які стартують на Кубку IBU. Я дивлюся, як вони стартують, як вони стріляють, яку швидкість показують на дистанції. Це дуже важливо".

За словами Бєлової, на чемпіонаті Європи 2025, який відбудеться з 29 січня по 2 лютого в італійському Мартел-валь-Мартелло, збірна України виступить основним складом, попри те, що на цей турнір більшість команд виставляють резервістів.

"Крім того, не варто забувати, що у нас накладається чемпіонат Європи. На цей турнір також ми будемо виїжджати основним складом. Щоправда, не на всі гонки. Стартувати будемо в естафеті. Підручний туди під'їжджає з Італії, в іншому місці буде на зборі з тренером. І ми ще раз перед чемпіонатом світу просто "програємо" цю естафету. У всякому разі, плануємо.

Підручний у нас лідер і зараз він своїми результатами показує, що ці медалі у нього близько-близько. Природно, досвід великий змагальний також грає на руку. Так що, на нього розраховуємо. Дай Боже, щоб здоров'я не підвело, все співпало".

Нагадаємо, етап Кубку світу в Рупольдингу пройде з 15 по 19 січня. У програмі заплановані індивідуальні гонки, естафети та масстарти.

Відповідальний редактор – Денис Шаховець