Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Дмитренко: Поки не можу сказати, в якій я формі

Олег Дідух — 31 жовтня 2025, 13:21
Дмитренко: Поки не можу сказати, в якій я формі
Христина Дмитренко
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Українська біатлоністка Христина Дмитренко відповіла на запитання про свою поточну форму та поділилася очікуваннями від зимової Олімпіади-2026.

Слова спортсменки наводить Спорт Експрес.

"Поки що не можу сказати. Коли візьму старт, тоді скажу. Сама підготовка у тренувальному плані виглядає дуже гарно, мені подобаються міста, де вона проходить. Але як усе буде у змагальному плані – треба дивитися через місяць.

Цілі на Олімпіаду-2026? Для мене будь-яка медаль на Іграх – це залік, бо вона оцінка моїх зусиль. Траса в Антгольці справді класна. Висота над рівнем моря і рельєф роблять її специфічною. Навантаження тут відчутне, і воно трохи вибиватиме з сил усіх спортсменів. Десь буде складно, але саме в таких умовах можна боротися й чіплятися за кращі позиції. Сподіваюсь, у мене це вийде", – заявила спортсменка.

Нагадаємо, до нового сезону Дмитренко готувалася на фоні травми коліна.

Олімпійські ігри 2026 Христина Дмитренко

Христина Дмитренко

Тарасюк виграла фінал суперспринту літнього чемпіонату України
Знову у високі гори: відомо, де продовжить підготовку до сезону жіноча збірна України
Майдан, яблука, екстрим: Христина Дмитренко насолоджується паузою між тренувальними зборами
Підтримала юних фанатів: відома українська біатлоністка провела майстер-клас у Києві
Підготовка до Олімпіади по-домашньому: українська біатлоністка збирає ягоди для випічки

Останні новини