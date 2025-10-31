Дмитренко: Поки не можу сказати, в якій я формі

Українська біатлоністка Христина Дмитренко відповіла на запитання про свою поточну форму та поділилася очікуваннями від зимової Олімпіади-2026.

Слова спортсменки наводить Спорт Експрес.

"Поки що не можу сказати. Коли візьму старт, тоді скажу. Сама підготовка у тренувальному плані виглядає дуже гарно, мені подобаються міста, де вона проходить. Але як усе буде у змагальному плані – треба дивитися через місяць.

Цілі на Олімпіаду-2026? Для мене будь-яка медаль на Іграх – це залік, бо вона оцінка моїх зусиль. Траса в Антгольці справді класна. Висота над рівнем моря і рельєф роблять її специфічною. Навантаження тут відчутне, і воно трохи вибиватиме з сил усіх спортсменів. Десь буде складно, але саме в таких умовах можна боротися й чіплятися за кращі позиції. Сподіваюсь, у мене це вийде", – заявила спортсменка.